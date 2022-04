Inter: Inzaghi a Bologna spera di riavere Vidal e Caicedo

Non si può dormire sugli allori. L' Inter ha già messo in archivio il 3-1 alla Roma per concentrarsi sulla trasferta di Bologna , recupero della partita rinviata per covid, in programma mercoledì 27 aprile al Dall'Ara alle 20.15. I nerazzurri sono chiamati a vincere ancora per sfruttare in classifica quella che fino alle 22 di mercoledì sarà ancora “una partita in meno”.

Inter: ci sarà un po' di turnover?

Possibile che Simone Inzaghi opti per un po' di turnover a Bologna per avere forze fresche in una settimana con tre partite. Oggi la squadra si è allenata al Suning Training Centre di Appiano Gentile nella prima seduta di allenamento in vista della trasferta in Emilia. Se De Vrij non potrà riposare avendo a che fare con un osso duro come Arnautovic, ci sono due giocatori che preoccupano ancora il tecnico nerazzurro: Vidal e Caicedo. La speranza è che il cileno torni a disposizione recuperando dalla distorsione alla caviglia rimediata nel derby di Coppa Italia vinto contro il Milan. Più facile che torni in gruppo Caicedo, out ieri per una sindrome gastrointestinale. Da valutare la condizione fisica di chi finora ha giocato più minuti, tirando la carretta. In attacco, è possibile che nel gioco delle coppie questa volta tocchi ad Alexis Sanchez. Saranno gli allenamenti di domani e soprattutto di martedì a dirci qualcosa in più sull'Inter che scenderà in campo a Bologna.