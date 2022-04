Inter regina delle rimonte, Juve seconda

L' Inter è la regina delle rimonte in serie A quest'anno, seguita a tre punti dalla Juve . I nerazzurri dunque sono in testa anche a questa classifica, con ben 19 punti recuperati da posizione di svantaggio. Al secondo posto c'è la Juve, fresca di ribaltone a Reggio Emilia con il Sassuolo, con 16 punti, grazie a 4 vittorie, 4 pareggi e 6 ko nelle 14 gare in cui i bianconeri si sono trovati a dover inseguire.

Inter: 5 i successi su 12 partite iniziate ad handicap

Simone Inzaghi evidentemente è bravo a dare la sveglia alla squadra quando l'approccio è troppo morbido. Lautaro e compagni, infatti, in 12 occasioni si sono ritrovati a dover rimontare e in cinque occasioni hanno portato a casa l'intera posta in palio; solo tre volte non è riuscita a raddrizzare il risultato la squadra nerazzurra, che somma anche quattro pareggi. Come detto, in seconda piazza troviamo la formazione di Massimiliano Allegri, che si è trovata più volte sotto rispetto all'Inter, ma ha vinto una partita in meno. Come dire che gli schiaffi evidentemente fanno bene alle due rivali.

Rimonte: in tre al terzo posto

Ci sono ben tre squadre al terzo posto nelle rimonte, con 15 punti. Sono Empoli (freschissimo il 3-2 da 0-2 con il Napoli), Lazio e Sassuolo. Pensate che i toscani sono andati in svantaggio ben 22 volte in questo campionato, portando a casa quattro vittorie, tre pareggi e 15 sconfitte. Per la Lazio, invece, 19 le partite cominciate male, raddrizzate in tutto nove con tre vittorie e sei pareggi. Il Sassuolo, infine, è andato sotto 15 volte, ha vinto tre volte e ha pareggiato sei.

Milan ottavo e Napoli undicesimo

Il Milan è circa a metà classifica in ottava posizione con tre vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte in 11 partite in cui ha dovuto rimontare. Il Napoli ha recuperato 11 punti: 12 volte in svantaggio, tre vittorie, due pareggi e sette sconfitte. All'ultimo posto di questa graduatoria che misura la capacità di reazione di una squadra c'è il Torino, con appena quattro punti racimolati partendo in svantaggio: è successo 14 volte, una sola vittoria, un pareggio e ben 12 ko.