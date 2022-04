Bologna-Inter: Lautaro a caccia di un record personale

Occasione ghiotta oggi per Lautaro Martinez nella sfida al Bologna . L'argentino dell' Inter , infatti, segnando una rete pareggerebbe il maggior numero di gol segnati in una stagione, vale a dire 21. Questo primato fu raggiunto nella prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, quando i nerazzurri raggiunsero la finale di Europa League, poi persa.

Lautaro: quest'anno ha battuto anche i rigori

Quest'anno Lautaro è stato il rigorista, dunque i centri dagli undici metri lo hanno aiutato a rimpinguare il bottino, ma è anche vero che per la prima volta ha giocato senza una spalla come Romelu Lukaku, in grado di fare a sportellate e aprire gli spazi per il sudamericano. Simone Inzaghi aveva pensato a concedere un turno di riposo a Lautaro, ma il piede è caldo e dunque ha cambiato idea. Al suo fianco ballottaggio Correa-Dzeko.