Gli auguri nerazzurri per i 62 anni di Walter Zenga: "Interismo, talento e passione

L'Inter fa gli auguri ufficiali a Walter Zenga per i suoi 62 anni compiuti oggi, giovedì 28 aprile 2022. Nel messaggio apparso sul sito ufficiale, il club nerazzurro apre con i pensieri espressi, nel tempo, dallo stesso Uomo Ragno: "L'Inter è il club della mia vita perché ho avuto il privilegio di nascere e tifare per l'Inter, giocarci in tutte le giovanili possibili, fare da raccattapalle, ho avuto la fortuna di andare in Curva e di indossare questa maglia onorandola per 473 volte".