Marotta: "Inzaghi resta! Scudetto? Non è finita"

MILANO - La corsa scudetto non è ancora finita. Il messaggio arriva dall'ad dell'Inter, Beppe Marotta, intervenuto al convegno "Il Foglio a San Siro". «Da uomo di sport sorrido - ha detto - perché abbiamo perso una battaglia, non la guerra. Siamo incazzati, non depressi. Mancano 4 partite in un calcio che non è scontato come negli anni 80 quando una formazione che non aveva niente da dire perdeva sempre contro una che ha grosse motivazioni. Avete visto Crotone-Cremonese? Ha vinto il Crotone nonostante fosse retrocesso e la Cremonese sia quasi in A. Questo è il campionato del ciapanò? E' uno dei campionati più interessati degli ultimi anni. Noi lo scorso anno abbiamo vinto con largo anticipo. Per il nostro movimento che si è impoverito sotto tutti i punti di vista è un bene che ci sia questo equilibrio».