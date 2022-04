Briatore punge l'Inter: "Sta buttando via lo scudetto"

Tra le personalità del mondo dello sport intervenute a San Siro per l’iniziativa ‘Il Foglio Sportivo’, svoltasi nella sala executive dell’impianto milanese, c’è stato spazio anche per esponenti di sport differenti dal calcio, dal presidente della Federbasket Gianni Petrucci al ct Meo Sacchetti fino a Giampaolo Montali e a Flavio Briatore , quest’ultimo intervenuto in collegamento.

Secondo Briatore l' Inter ha compromesso quasi tutto con la sconfitta del "Dall'Ara": "Penso che la squadra di Inzaghi sia la più forte, ma quando perdi una partita come ieri lo scudetto lo perdi tu. Col Bologna l’Inter doveva vincere, la sconfitta può essere una botta morale. Ora è il Milan favorito, ma deve fare tre vittorie". La squadra di Pioli è in effetti tornata padrona del proprio destino, certa di vincere lo scudetto, dopo 11 anni di attesa, anche qualora l’Inter riuscisse a vincere le ultime quattro partite, a patto che i rossoneri ne totalizzino almeno 10, dato che l’arrivo a pari punti premierebbe il Milan per gli scontri diretti a favore.

Briatore, Allegri e la passione per la Juve

Briatore, “pizzicato” a marzo durante la sosta del campionato in una pasticceria di Montecarlo insieme all’amico Max Allegri, non si è invece soffermato sul momento della Juventus, in lotta per il Napoli per il terzo posto, in attesa della finale di Coppa Italia contro l’Inter del prossimo 11 maggio all’Olimpico, partita che può permettere ai bianconeri di prolungare a 11 le stagioni con almeno un trofeo in bacheca, dopo i nove scudetti consecutivi e la doppietta Supercoppa Italiana-Coppa Italia della scorsa stagione con Andrea Pirlo in panchina.