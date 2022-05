Lautaro: "Milan? Aspettiamo un loro passo falso..."

Lautaro Martinez va in gol per la quarta partita nelle ultime cinque, contribuendo fattivamente al ritorno alla vittoria dell'Inter a Udine dopo il passo falso di Bologna nel recupero della prima di ritorno. 'El Toro' ha siglato il gol del momentaneo 2-0 alla Dacia Arena dopo la rete in avvio di Ivan Perisic, in gol anche al Dall'Ara, prima della clamorosa rimonta dei rossoblù.

Inter, Lautaro eguaglia il proprio record di gol in A Per l'attaccante argentino gol numero 17 in campionato: il primato personale in un singolo campionato, fissato proprio nella scorsa stagione, è stato eguagliato, ma per le speranze di scudetto dell'Inter Lautaro dovrà migliorarsi e andare in gol anche nelle ultime tre partite contro Empoli, Cagliari e Sampdoria.