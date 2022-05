Champions League: senza lo Zenit, più soldi per Inter e Milan

Inter e Milan: un milione a testa in più dalla Champions League

Come scrive Calcio e Finanza, l'esclusione dei campioni di Russia favorisce le due milanesi. Lo Zenit occupa infatti nel ranking storico la 24esima posizione, contro la 26esima e la 27esima delle due squadre di Milano. In caso di qualificazione, dunque, avrebbe guadagnato più soldi; con la non partecipazione, Inter e Milan guadagnano una posizione, con impatto sui premi totali della Uefa. Se tutte le squadre davanti in classifica, che possono ancora qualificarsi alla Champions, raggiungessero il loro obiettivo, l'Inter di Inzaghi incasserebbe più di 13,6 milioni, il Milan di Pioli più di 12,5 milioni: un milione a testa in più rispetto alla cifra che avrebbero guadagnato con la partecipazione dello Zenit. Il discorso non riguarda Napoli e Juve, che già erano davanti allo Zenit (Juve quarta e Napoli 19esimo) nel ranking storico/decennale.