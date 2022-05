Inzaghi: "Inter, vinci e non pensare al Milan"

INVIATO AD APPIANO - Simone Inzaghi non ha tenuto la classica conferenza stampa pre partita, ma alla vigilia di Inter-Empoli ha parlato al canale satellitare del club nerazzurro sottolineando le difficoltà del match contro i toscani. «Mi aspetto una partita insidiosa - ha detto - perché l'Empoli è una squadra di qualità che ha già centrato gli obiettivi stagionali. Sarà necessario disputare una partita attenta perché avremo di fronte un avversario che vorrà fare la sua gara».



A Udine che segnale ha dato un'Inter reduce dalla sconfitta sul campo del Bologna?

Abbiamo vinto una partita non semplice e sono molto contento per la prestazione della Dacia Arena perché abbiamo dimostrato personalità e determinazione. Volevamo questa vittoria e la abbiamo ottenuta con la concentrazione delle grandi formazioni.



Nelle prossime due settimane abbondanti ci sono due trofei in gioco. Cosa sarà fondamentale a livello mentale?

In queste ultime 4 gare gli aspetti tecnico-tattici verranno meno o passeranno in secondo piano. Le motivazioni faranno la differenza e ho la fortuna di avere una squadra che le motivazioni le ha sempre trovare. Sappiamo che domani dovremo tirar fuori il 120% davanti al nostro pubblico contro una squadra di qualità che gioca un bel calcio.



Scendere in campo prima del Milan sarà un vantaggio o uno svantaggio?

Il compito mio e del mio staff è incidere su quello che abbiamo in mano ovvero sulla mia squadra, senza vedere se gli altri giocano prima o dopo. Dobbiamo fare la cosa su noi stessi e dare il 120%.



A sostenervi avrete ancora una volta un pubblico da... tutto esaurito.

E' tutta la stagione che abbiamo un pubblico meraviglioso. San Siro mi dicono che sarà tutto esaurito e sono sicuro che i tifosi ci daranno qualcosa in più per spingerci a disputare una partita di cuore. I ragazzi ci tengono fin dall'inizio dell'anno a far bene e a regalare alla nostra gente delle soddisfazioni. Si sono comportati così a San Siro, ma anche in trasferta dove i tifosi ci hanno fatto sentire come se giocassimo in casa.