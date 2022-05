Inter, spalle al muro: Inzaghi si gioca tutto in 180 minuti

INVIATO AD APPIANO - Missione in codice (neppure troppo)... sorpasso. L'Inter, che oggi pomeriggio sfiderà a San Siro l'Empoli già salvo, ha le idee chiare: battere i toscani è l'unico risultato possibile per riprendersi la vetta della classifica almeno per 48 ore, ma soprattutto per restare in corsa per lo scudetto. Inzaghi sa di non avere il destino nelle proprie mani, ma questo non vuol dire che snobberà la sfida contro Andreazzoli per concentrarsi sulla finale di Coppa Italia di mercoledì all'Olimpico. Al derby d'Italia che potrebbe consegnargli il secondo trofeo della stagione vuole presentarsi con un successo e con il morale alto. Cinque giorni di riposo secondo lui saranno sufficienti per ritrovare le energie fisiche e mentali. «In queste ultime quattro gare della stagione - ha detto l'allenatore a Inter Tv - gli aspetti tecnico-tattici passeranno in secondo piano. Saranno le motivazioni a fare la differenza e ho la fortuna di avere una squadra che le motivazioni le ha sempre trovare. Sappiamo che per battere l'Empoli dovremo tirar fuori il 120% perché sfideremo una squadra di qualità che gioca un bel calcio. Mi aspetto una partita insidiosa: nonostante loro abbiano già centrato l'obiettivo, non rinunceranno a offrire una prestazione importante».

Casa San Siro Al Meazza, nelle sfide casalinghe di campionato, Inzaghi ha tenuto un passo da scudetto raccogliendo 39 punti in 17 match: nessuno ha fatto meglio dei nerazzurri. Per intenderci il Milan di punti ne ha messi insieme 37 (in 18 incontri), la Fiorentina e la Roma 35 rispettivamente in 17 e 18 gare, poi la Juventus con 34 (18) e il Napoli con 33 (18). In casa l'attacco dei campioni d'Italia è letale visto che ha realizzato 41 reti: nessuno ha tenuto un simile ritmo. La partita di oggi con l'Empoli e quella all'ultima giornata contro la Sampdoria, dunque, Handanovic e compagni le affronteranno con... una buona base di partenza ovvero la sicurezza che il loro impianto garantisce. Al tempo stesso, però, sarà necessario non farsi sorprendere né dare niente per scontato: da febbraio in poi a San Siro sono arrivati i ko contro il Milan e il Sassuolo più il pari con la Fiorentina. Un mezzo passo falso a 270' dalla fine del campionato sarebbe decisivo in chiave scudetto e, siccome ad Appiano Gentile vogliono continuare a cullare il sogno tricolore fino all'ultima giornata, l'unico modo è far scendere in campo il Milan con un po' di pressione contro l'Hellas. «Sinceramente - ha proseguito Inzaghi - non penso se gli altri giocano prima o dopo di noi. Il compito mio e del mio staff è incidere sulla nostra squadra e aiutarla a dare il 120%. Siamo reduci da un'affermazione non semplice a Udine e sono contento perché, dopo la sconfitta di Bologna, abbiamo dimostrato personalità e determinazione. Avevamo bisogno dei tre punti e li abbiamo presi con la concentrazione tipica delle grandi formazioni».