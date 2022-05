Inter, nella finale di Coppa Italia contro la Juve forse ci sarà Bastoni

Reduce da una vittoria nell’anticipo della 36esima giornata di Serie A contro l’ Empoli , l’ Inter è già tornata in campo per preparare la prossima finale di Coppa Italia , mercoledì sera, contro i rivali storici della Juventus .

Report allenamento Inter: il recupero di Bastoni

Ad Appiano Gentile, stamattina, si è svolto un primo lavoro di scarico per i giocatori che hanno contribuito alla vittoria di ieri pomeriggio al Meazza contro la formazione di Andreazzoli. E, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', anche Alessandro Bastoni ha partecipato all’allenamento per un lavoro personalizzato di recupero. Un buon segnale per il difensore nerazzurro, dopo aver saltato tre partite consecutive, ma che domani potrebbe riprendere il lavoro in gruppo. Tuttavia, nell’eventualità che il tecnico Simone Inzaghi scelga di non schierarlo, a contendersi una maglia in difesa saranno D'Ambrosio e Dimarco.

Inter, Dzeko si scalda per riprendersi il posto da titolare

Per l’attacco, invece, il mister potrebbe puntare su Dzeko al posto di Correa, in coppia con Lautaro Martinez.