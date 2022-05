Felipe Melo: "Scudetto? Spero nell'Inter, ma Milan e Pioli lo meritano"

Mancano solo due giornate alla stagione di Serie A più pazza degli ultimi anni, con la lotta per il titolo che è ridotta alla corsa tra Milan e Inter che sogneranno fino alla fine di mettere le mani sullo scudetto. I nerazzurri vogliono ripetersi dopo il successo dello scorso anno, i rossoneri che guidano la classifica invece non vogliono vedere sfumare ancora una volta il titolo e faranno di tutto per concretizzare il vantaggio di due punti sui cugini. A 180' dalla fine del campionato anche Felipe Melo , ex Inter e Juve, ha chiaro il finale di stagione.

Felipe Melo: "Milan e Pioli meritano lo scudetto"

Ospite della trasmissione di Dazn "I love mondays", in onda su Twitch, il centrocampista brasiliano si è detto soddisfatto dello spettacolo fornito quest'anno dalla Serie A e ha dato il suo pronostico sul finale: "Dopo tanti anni il campionato italiano è molto bello. Da interista spero vinca l'Inter, ma Pioli è un grande allenatore e meriterebbe di vincere il titolo. Ho avuto l’onore di lavorare con lui all’Inter e Pioli merita di vincere lo scudetto per il lavoro che ha fatto col Milan. L’Inter ha una squadra più forte che ha già vinto, però il Milan sta facendo un grandissimo lavoro. Si deve parlare di questo lavoro che sta facendo il Milan, da Maldini a Pioli fino a Ibra. Difficile che vinca l'Inter, credo vincerà il Milan, mancano solo due partite".

"Inter, prendi Dyabala"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Dazn, Felipe Melo ha ribadito il suo amore per l'Inter, nonostante la parentesi alla Juve. Proprio su Inter e Juve ha detto: "Sono interista da piccolo perché sono cresciuto vedendo l'Inter di Ronaldo, Veron era il mio idolo. Ho lasciato tutto in Turchia per venire all'Inter perché era un sogno da piccolo. Dybala? Speriamo venga all'Inter, è un campione vero. Non capisco la scelta della Juve, deve essere successo qualcosa di importante per averlo lasciato andare via così".