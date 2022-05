Furia Allegri: litiga con la panchina dell'Inter e viene espulso

Non c’è Juve-Inter senza polemiche arbitrali e il terzo scontro diretto della storia delle due squadre in finale di Coppa Italia non ha fatto eccezione. Anzi.

Tra rigori concessi, espulsioni invocate e proteste all’Olimpico è successo di tutto, in particolare sulle due panchine. A farne le spese è stato Max Allegri , la cui finale è terminata alla fine del primo tempo supplementare per l’espulsione decretata dall’arbitro Valeri .

Juve-Inter, lite tra Allegri e Farris

Il tecnico della Juve aveva iniziato a perdere la calma dopo il primo rigore concesso all’Inter, al del secondo tempo, dopo che il direttore di gara era stato richiamato dal Var per rivedere il doppio contatto tra Bonucci e De Ligt e Lautaro Martinez. Allegri non ha gradito l’on-field review e la decisione di Valeri, scagliandosi contro la panchina dell’Inter e in particolare il vice di Inzaghi, Max Farris. I due sono arrivati addirittura a sfiorarsi, per un testa a testa chiuso dal labiale di Allegri "Mi prendo anche il rosso".

Coppa Italia, Lautaro a muso duro con Allegri

La tregua è durata ben poco, perché dopo la rete del 4-2 di Perisic, Allegri ha perso ancora la pazienza, inveendo contro la panchina dell’Inter per una presunta esultanza poco rispettosa nelle vicinanze della panchina bianconera. A quel punto Valeri ha espulso Allegri, che lasciando il campo ha nuovamente polemizzato con elementi della panchina nerazzurra, in particolare Lautaro Martinez, che era uscito pochi minuti prima e che ha difeso il comportamento dei propri compagni.