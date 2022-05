Inter, Inzaghi: "Alleno un gruppo straordinario, ma dobbiamo fare l'ultimo sforzo"

La Coppa Italia è dell'Inter, Inzaghi ringrazia gruppo e tifosi

Per rendere sontuoso il bilancio della stagione servirebbe però lo scudetto, per il famoso 'Tripletino' che si è però allontanato dopo il passo falso contro il Bologna e il sorpasso del Milan che non sbaglia un colpo. Prima di pensare alla volata finale del campionato, però, Inzaghi si gode la festa nella sua Roma dopo il 4-2 che ha visto l’Inter avere la meglio alla distanza sulla Juve al termine di una partita piena di tensione e episodi: "Siamo contenti per avere vinto un altro trofeo contro una squadra molto forte e ben allenata. Siamo partiti bene, ma poi abbiamo preso due gol strani, uno con una deviaizone e uno in ripartenza, però questa squadra non molla mai. È dall’8 luglio che i ragazzi mi danno grandi risposte e si sono ripetuti anche stasera".