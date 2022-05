L’Inter migliore per l’ultimo ribaltone: la mossa di Inzaghi

MILANO - La formazione migliore per l’ultima rimonta, quella per lo scudetto. L’Inter si è ormai specializzata nel recuperare dalle situazioni di svantaggio. E’ accaduto anche nella finale di Coppa Italia: sorpassata dalla Juventus, è riuscita a dare il colpo di reni prima per pareggiare e poi per mettere definitivamente sotto i rivali nei supplementari. E, peraltro, i nerazzurri erano reduci da un altro ribaltone: sotto di 2 gol con l’Empoli e poi vittoria per 4-2, come con i bianconeri. In tutto, in campionato, i punti guadagnati in situazioni di svantaggio dagli uomini di Inzaghi sono stati ben 22: nessun altro ha fatto meglio nei cinque principali tornei europei. Considerando, appunto anche la finale di Coppa Italia e l’ottavo di finale con l’Empoli, complessivamente, sono ben 8 le gare che i nerazzurri stavano perdendo e che sono riusciti a vincere.

Inter, gruppo carico Un colpo di coda, evidentemente, servirà pure per spuntarla nello sprint scudetto. Alla volata, però, l’Inter arriva sotto di 2 punti e con il destino tutto nelle mani del Milan. Non basterà, dunque, vincere sia contro il Cagliari sia contro la la Sampdoria, ma occorreranno o una sconfitta o un doppio pareggio del Diavolo. Difficile, complicato, ma i segnali che giungono dalla Pinetina sono quelli di un gruppo caricato dalla Coppa Italia e che non intende lasciare nulla di intentato per tentare il sorpasso sulla linea del traguardo. E’ vero che l’Inter non è sempre uscita al meglio dopo un impegno di Coppa: in 12 occasioni, 7 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. Stavolta, però, c’è un trofeo in più in bacheca a far cancellare stanchezza e scorie varie.

Cagliari-Inter, chance Correa In ogni caso, come premesso, Inzaghi è intenzionato a schierare l’Inter migliore, vale a dire quella con gli uomini nelle migliori condizioni. Significa che, rispetto all’undici di mercoledì, potrebbero esserci 3 cambi. Le potenziali new-entry sono Bastoni, Dumfries e Correa, in sostituzione di D’Ambrosio, Darmian e Dzeko. E’ in attacco, però, che ci sono i maggiori dubbi. Il punto fermo, evidentemente, è Lautaro, mentre il “Tucu” e il bomber bosniaco non è che abbiano particolarmente incantato nelle loro ultime uscite. L’ex Roma, però, sembra in maggiore difficoltà e, dunque, è candidato spuntarla proprio Correa. Tenuto conto, peraltro, che il Cagliari dovrà giocare per vincere e quindi certamente quella di domenica non sarà una gara a senso unico.