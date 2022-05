Calciomercato Inter, se Perisic non rinnova c'è Cambiaso

MILANO – Un’offerta sul tavolo c’è, ovvero un biennale da 4,5 milioni di euro , poi il confronto decisivo avverrà a fine campionato. A meno di improvvise accelerazioni - oggi ad esempio ci sarà la ripresa degli allenamenti con il gruppo al completo ed è attesa pure parte della dirigenza -, sono questi i piani dell’Inter per il rinnovo di Perisic , che lunedì ha trascorso un giorno di relax a Gardaland con i figli, Manuela, Leonardo, e un amico. Il club nerazzurro vuole trattenere il croato, ma oltre certi limiti non intende spingersi. Evidentemente esiste ancora qualche margine per trattare, ma vengono esclusi rilanci significativi. E l’atteggiamento non cambierà nemmeno se il giocatore dovesse presentarsi alla riunione decisiva con altre offerte più ricche. Sulle sue tracce si è già messa certamente la Juventus e si parla pure di un inserimento del Chelsea .

Idea Cambiaso

L’Inter, peraltro, si sente cautelata, avendo già preso Gosens lo scorso gennaio. E’ vero che il tedesco ha giocato poco, ma il rendimento di Perisic è stato di tale livello e continuità da non poterne fare mai a meno. L’ex-Atalanta resta comunque uno dei migliori interpreti del ruolo e, dunque, la fascia sinistra è da considerarsi già coperta. In caso di addio del croato, però, occorrerà un sostituto. Ed ecco che in viale Liberazione hanno già cominciato a guardarsi intorno. Ebbene, uno dei candidati è Cambiaso del Genoa. Ventidue anni compiuti da 3 mesi, l’esterno rossoblù ha fatto vedere tutte le sue doti nella prima parte del torneo, rimanendo poi fermo ai box per un guaio al ginocchio da cui ha appena recuperato. Osservatori nerazzurri lo hanno seguito a lungo e, alle giuste condizioni – la retrocessione del Grifone in questo senso potrebbe essere un aiuto -, potrebbe essere effettivamente la soluzione giusta.

Saluti

L’ultima gara della stagione segnerà anche l’addio di Socios come sponsor di maglia. Dunque, per il commiato, contro la Sampdoria, sulle casacche nerazzurre ci sarà una scritta speciale.