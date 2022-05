Inter, altro che tensione scudetto: grigliata dopo l'allenamento

Tensione scudetto in questa settimana lunghissima che porterà a decidere il titolo solo all'ultima giornata? Macché. In casa Inter si fa festa e gruppo. Ci sono infatti da ricordare le vittorie in Supercoppa e la più recente in Coppa Italia. C'è da festeggiare la 'fine della scuola' che sta arrivando con la partita di San Siro contro la Sampdoria . Proprio come gli studenti chiudono l'anno in pizzeria, giocatori e staff nerazzurri si sono seduti ai tavoli sul prato di Appiano Gentile per una grigliata post allenamento, guidati dal gruppo argentino.

Inter, con la Sampdoria nessuna defezione

Simone Inzaghi può essere contento anche perché potrà scegliere liberamente la formazione che proverà a superare l'ultimo scoglio contro la Sampdoria già salva, sperando in buone notizie da Reggio Emilia. Il solo Vecino non ha preso parte alla seduta, ma nei prossimi giorni tornerà in gruppo e sarà a disposizione per domenica alle 18. Ci sono dei ballottaggi, questo sì. Come su chi affiancherà il punto fermo Lautaro, micidiale da 13 partite a questa parte. Al suo fianco Dzeko o Correa. Ma a partita in corso anche Lautaro potrebbe venire sostituito, molto dipenderà anche da come starà andando l'incontro. Altra probabile staffetta quella tra Dumfries e Darmian. Intoccabile Perisic, con Gosens che dovrà accontentarsi della panchina in attesa della titolarità l'anno prossimo se, come sembra, il croato non rimarrà a Milano.