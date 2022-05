Marotta: “Scudetto? Serve un miracolo. Fiduciosi per Perisic”

Beppe Marotta crede (o forse no) allo scudetto. Serve la combinazione vincente: Milan sconfitto a Reggio Emilia e Inter che batte la Sampdoria. L'amministratore delegato nerazzurro chiama in causa gli alti poteri celesti per provare il sorpasso sull'ultima curva. Ma non c'è solo il presente nelle parole dell'ad, si parla anche del futuro e in particolare di Ivan Perisic.