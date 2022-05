Ranocchia saluta l'Inter: "C'è rammarico, speravo finisse diversamente"

Simone Inzaghi nel finale della partita contro la Sampdoria a San Siro ha regalato la passerella ad Andrea Ranocchia, che ha potuto salutare per l'ultima volta in campo, tra le lacrime, i tifosi dell'Inter prima dell'addio dopo undici anni: "Speravo finisse in maniera diversa, è un peccato per il lavoro fatto quest'anno ma dobbiamo accettarlo".