Zanetti: "Perisic resta? Dipende da lui. Sarà un'Inter competitiva"

"Ivan Perisic ha avuto una grande stagione, è stato molto positivo per noi. La volontà nostra c'è sempre stata, è da novembre che stiamo parlando. Dipende da lui se vuole continuare con noi". Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, fa capire che toccherà al croato scegliere se accettare o meno l'offerta presentata dalla società per rinnovare il contratto in scadenza.