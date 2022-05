Skriniar, risposta social alla festa del Milan: "Orgoglioso di essere interista"

Dopo i cori offensivi dei tifosi del Milan durante la festa per le vie della città e lo striscione anti-Inter comparso sul pullman scoperto, e dopo l’increscioso episodio della scritta con la quale è stato imbrattato il Duomo di Orvieto , la società nerazzurra ha espresso privatamente ai dirigenti del Milan la propria delusione, ricevendo scuse ufficiali . A livello pubblico, però, nessuno ha preso una posizione ufficiale all’interno dell’Inter, dove il sentimento dominante è ancora il rimpianto per aver perso il testa a testa per il titolo e di conseguenza la possibilità di conquistare il 20° scudetto della propria storia.

Inter, Skriniar ringrazia i tifosi

Poi, nella tarda serata di lunedì, ecco una riflessione più estesa attraverso un post su Instagram pubblicato insieme all’immagine di Skriniar che saluta e ringrazia i tifosi dell’Inter al termine della partita contro la Sampdoria, con in braccio la figlioletta: "Grazie a tutti voi per il vostro incredibile supporto durante tutta la stagione. Ora testa alla nazionale e poi tempo per recuperare le forze, energie. Ci vediamo l’anno prossimo ancora più forti e più determinati. L’ultima foto dice tutto”. L’ex difensore della Sampdoria sarà uno dei pilastri da cui l’Inter ripartirà nella stagione 2022-’23, nella quale i nerazzurri punteranno a lottare per tutti gli obiettivi come successo nell’annata appena conclusa, impreziosita anche dal ritorno tra le migliori 16 della Champions League dopo 10 anni di assenza.