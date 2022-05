"Perisic ha detto sì all'offerta del Tottenham: accordo biennale"

Ivan Perisic avrebbe detto sì ad un contratto biennale offertogli nelle scorse ore dal Tottenham : l'indiscrezione arriva dal sito del quotidiano inglese The Independent, che riporta fonti vicine al giocatore. L'ala dell' Inter è in scadenza di contratto al termine della stagione e stava valutando proprio in questi giorni la nuova proposta del club nerazzurro per il possibile rinnovo .

Perisic: Conte e il Tottenham sorpassano Juve, Chelsea e Inter

Secondo gli inglesi, Antonio Conte in persona avrebbe fatto il nome dell'esterno nerazzurro, uno degli uomini chiave di Simone Inzaghi nell'ultima stagione disputata a Milano. Il mister leccese, che dopo il finale di Premier a lieto fine con la qualificazione in Champions League ha accettato di rimanere un altro anno sulla panchina del club londinese, avrebbe messo tra le condizioni per la sua permanenza anche l'ingaggio di Perisic, che arriverebbe a parametro zero. L'offerta sarebbe di circa 4 milioni di sterline all'anno, per due stagioni: gli Spurs sono in vantaggio rispetto a Juventus e Chelsea, le altre due società interessate al giocatore, e alla stessa Inter che cerca di trattenerlo.