Inter, Zenga fa visita alla sede del club: "Solo e sempre emozione unica"

Metti la visita a sorpresa nella sede di una squadra dove hai giocato quasi 500 partite. E un post su Instagram. Il risultato non può che essere un tripudio social, con una valanga di cuoricini e di commenti al tempo stesso nostalgici e speranzosi di veder tornare in società una bandiera che non ha mai smesso di sventolare.

La dedica di Zenga all'Inter: "Emozione unica" A pochi giorni dalla fine del campionato, che ha visto l’Inter concludere al secondo posto alle spalle del Milan mancando così l’obiettivo della seconda stella, Walter Zenga ha fatto tappa in Viale della Liberazione a Milano, sede del club nerazzurro. In posa davanti alla bacheca del club, con in bella mostra le due Coppe dei Campioni vinte nel 1964 e nel ’65 e sullo sfondo quella conquistata nel 2010 a Madrid contro il Bayern Monaco, Zenga, con t-shirt rigorosamente d’ordinanza griffata “IM” (“I’m Inter”, lo slogan coniato), si è limitato ad un selfie particolarmente emblematico con una didascalia altrettanto semplice: “Inter, solo e sempre emozione unica”, seguita da due cuoricini, rigorosamente nero e azzurro.

Walter Zenga e il sogno di tornare all'Inter Il consenso dei followers dell’Uomo Ragno è stato immediato e nei tanti commenti al post, oltre ai saluti e ai ringraziamenti di rito per una carriera spesa quasi unicamente in nerazzurro, non sono mancati i tifosi che hanno invocato il ritorno di Zenga all’Inter, nei panni dell’allenatore o magari del dirigente. Il portiere campione d’Italia 1989 si è limitato a “gradire”, senza toccare un tasto inevitabilmente doloroso come quello della sua lontananza dal club nerazzurro, che dura ormai ininterrottamente dal 1994, l’ultimo anno vissuto da giocatore della squadra in cui è cresciuto con l’addio sancito dalla vittoria della Coppa Uefa contro il Salisburgo.