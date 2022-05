Dumfries: “Fantastico vincere due titoli, a testa alta”

Dumfries: “Che onore è essere un nerazzurro”

Dumfries avrebbe potuto addirittura fare il piccolo triplete se l'Inter avesse superato il Milan nel rush finale in campionato. Si è dovuto 'accontentare' della Supercoppa italiana e della Coppa Italia, entrambe vinte contro la Juve di Allegri: “Vincere due titoli è stato fantastico. Non siamo riusciti a vincere il campionato, ma non potrei essere più orgoglioso di questa squadra per aver lottato fino alla fine”. Fino all'ultima giornata quando il Milan, vincendo con il Sassuolo, ha spento ogni sogno nerazzurro di effettuare il sorpasso. “Staremo sempre a testa alta sapendo che onore è essere un nerazzurro. A tutti i sostenitori, grazie per il fantastico supporto”.