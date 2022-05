Marotta: "Dybala? Speriamo scelga l'Inter. Perisic voleva Conte. Su Lukaku..." VIDEO

Manca soltanto l'ufficialità, ma Ivan Perisic è ormai da considerarsi un ex giocatore dell'Inter. In scadenza di contratto a giugno e volato a Londra per sostenere le visite mediche col Tottenham di Antonio Conte, il croato saluta i nerazzurri dopo sette anni. A confermare l'addio è anche il direttore generale dell'Inter Beppe Marotta, che si è detto dispiaciuto per la fine del rapporto col classe 1989.

Addio Perisic, Marotta conferma Presente all'evento "L'Amico Atletico" di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, il direttore generale dell'Inter Marotta ha infatti sottolineato: "C'è dispiacere, ma voleva provare una nuova esperienza in Premier League. Non eravamo nella posizione di poter presentare offerte migliorative, semplicemente la sua scelta era basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per questo anche un grande ringraziamento. Troveremo il giusto sostituto e, in ogni caso, abbiamo già preso Robin Gosens che gode della nostra stima e della nostra fiducia. Non lo farà rimpiangere".