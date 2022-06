Inter, Inzaghi alla festa della Primavera

MILANO - Simone Inzaghi presente nella sede nerazzurra per il brindisi che il club ha organizzato per celebrare la vittoria dello scudetto della Primavera. Il tecnico, camicia bianca e pantalone blu, è arrivato in taxi ed è salito dal garage dove ad attenderlo c'era il ds Baccin. Ha brindato insieme agli ad Marotta e Antonello, al ds Ausilio e a tutta la squadra Primavera allenata da Chivu, arrivata in pullman. A giorni Inzaghi tornerà in sede per la firma sul rinnovo del contratto fino al 2024, poi le vacanze prima della ripresa della preparazione per la prossima stagione.