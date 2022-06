Dybala, vacanze a Miami: tridente da urlo con Ronaldinho e Vinicius

Paulo Dybala si sta godendo le vacanze a Miami, in Florida, in attesa che la trattativa con l'Inter arrivi al lieto fine. La Joya negli Stati Uniti ha incontrato tanti colleghi ed ex compagni della Juve come Blaise Matuidi e Paul Pogba, e nelle ultime ore ha postato una foto in compagnia dell'attaccante del Real Madrid Vinicius Junior e del grande ex di Barcellona e Milan Ronaldinho, di casa a Miami.