Inter, Dzeko saluta Kolarov: "Sei più di un amico"

Dzeko, il saluto a Kolarov

"Da Manchester a Roma a Milano, ne abbiamo passate tante insieme, belle e brutte. Mi hai accolto a Manchester e aiutato a entrare a far parte di una famiglia - ha scritto l'attaccante bosniaco - poi le nostre strade si sono brevemente separate, così ti ho aspettato a Roma, e poi sei andato e mi hai accolto a Milano, dove il calcio e la voglia di vincere ci hanno riuniti di nuovo. In tutti questi anni insieme, sei diventato molto più di un amico per me. Già dopo qualche mese trascorso insieme a Manchester, non eri più solo un compagno di squadra, ma anche un amico e un sostenitore. Tu ci sei stato per me quando ne avevo bisogno, io ci sono stato per te ogni volta che ne avevi bisogno. I tuoi assist, i miei gol, in campo ci conoscevamo meglio di tutti e non so spiegare quanto mi dispiaccia che non giocheremo più insieme. Tutti devono salutarsi prima o poi, e io sono orgoglioso di aver avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio con te e di gioire per successi e obiettivi condivisi. Sei più di un compagno di squadra, sei più di un amico, e il fatto che non ci incontreremo più in campo non cambierà nulla, perché restano ricordi condivisi che racconteremo ai nostri figli ogni volta che ci incontreremo, e ci incontreremo spesso. Riposati fratello e divertiti!".