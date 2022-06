Marotta e i rimpianti Inter: “Fare solo 7 punti in 7 partite è stato fatale”

Marotta: “Milan ha confermato quanto di buono sta facendo”

Rimpianti, da parte di Marotta, per l'andamento dell'ultimo campionato. Il finale sarebbe potuto essere diverso, ma il black out accusato a un certo punto da Lautaro e compagni ha favorito la squadra di Stefano Pioli, a cui comunque l'ad fa i complimenti per lo scudetto: “Una sfida affascinante quella contro il Milan, e la vittoria rossonera certifica quello che di buono stanno facendo. Rammarico? In 7 partite e con 21 punti disponibili ne abbiamo totalizzati solo 7 (tra febbraio e marzo, ndr), e questo è risultato fatale”.

C'è stata anche la doppia vittoria in Coppa per l'Inter, però, e Marotta ne ricorda in particolare una, inattesa a suo dire: “Non immaginavamo di superare la Juve in Supercoppa, l'abbiamo superata con merito e abbiamo messo un trofeo in bacheca che si unisce a quelli già vinti”. Poi, arriverà anche la Coppa Italia, sempre contro lo stesso avversario, la squadra di Massimiliano Allegri. Un bis che ha addolcito un po' il secondo posto in campionato.