Frecciarossa MJC: vince la groom Martina Del Carro

Alessandro Antonello, amministrato delegato dell'Inter, ha consegnato il premio Fair Play Milano Jumping Cup alla 'groom' Martina Del Carro, “che diventa ancora più prezioso e d'esempio per i giovani e tutti quelli che amano lo sport”. Durante la cerimonia, l'ad nerazzurro ha detto: “Il Premio Fair Play, che patrociniamo insieme al Milan, rappresenta appieno i valori che da sempre fanno parte del dna dell’Inter: inclusione, fratellanza e rispetto. Ci teniamo a ribadire in ogni contesto il carattere inclusivo che deve avere lo sport a tutti i livelli e vediamo in questo trofeo un’ulteriore occasione per confermare il nostro impegno in questo ambito”.