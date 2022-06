Inter, Inzaghi dopo il calendario: “Stimolante l'inizio con il Lecce”

L' Inter esordirà il weekend di Ferragosto in trasferta, a Via del Mare, contro il Lecce . Ci sarà naturalmente grande entusiasmo per la visita di una grande – in Puglia ci sono molti club nerazzurri – ma anche perché sarà la prima della neopromossa giallorossa, che è tornata in Serie A. Simone Inzaghi ha voluto commentare proprio la prima giornata, ma non soltanto, consapevole che sarà un torneo particolare con il Mondiale di mezzo.

Inzaghi: “Ogni gara va affrontata con determinazione”

Esordio in Puglia, dunque, contro una squadra proveniente dalla Serie B. Non un inizio terribile per l'Inter di Lautaro: “Cominciamo la nuova stagione contro una neopromossa come il Lecce: sarà una sfida stimolante e dovremo essere concentrati e attenti".

Si riparte tutti alla pari, ma i valori emergeranno sicuramente. Fin dall'inizio. Eppure potrebbero esserci sorprese visto il calendario compresso fino a novembre per i Mondiali in Qatar. Lo sa bene Inzaghi, che spiega: “Nel campionato italiano nessuna partita è facile: giocheremo ogni tre giorni, dovremo prepararci nel migliore dei modi e affrontare ogni gara con la stessa determinazione e voglia di fare bene". Servirà partire forte fin da Ferragosto per non rischiare di perdere subito il treno delle prime. Ma l'Inter questo lo sa, non è certo l'esperienza quella che manca ai nerazzurri che già hanno operato molto sul mercato.