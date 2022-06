Inter, futuro Skriniar: il Psg e le voci sul Chelsea

MILANO – Finora è stata solo campagna acquisti, perfino massiccia alla luce dei 5 colpi già messi a segno. Adesso, però, in casa nerazzurra deve scattare la campagna vendite, che, per elementi da piazzare e risultato da ottenere (il noto attivo di 80 milioni), dovrà essere ancora più sostanziosa. L’ago della bilancia lo sposteranno, innanzitutto, Skriniar e, subito dopo, Pinamonti .

Torna il Chelsea?

Per Skriniar, l’Inter è in attesa del rilancio del Psg dopo aver respinto una prima offerta da 60 milioni di euro. Probabile che la prossima settimana, ci sia un nuovo contatto tra le due società. In viale Liberazione, al momento, prevale l’idea di tenere duro sulla richiesta di 80 milioni. Ma, qualora le distanze cominciassero a ridursi, allora non è da escludere che qualche milione possa essere lasciato per strada. Attenzione, però, perché secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, il Chelsea starebbe ancora pensando allo slovacco e, evidentemente, farebbe gioco all’Inter.

Prospettive differenti

Per quanto riguarda Pinamonti, invece, la novità è l’intesa di massima raggiunta dall’attaccante con l’Atalanta. L’offerta del club bergamasco, però, non soddisfa l’Inter, visto che non andrebbe oltre i 10 milioni più 5 di bonus. Per il bomber trentino, Marotta, Ausilio e Baccin hanno fissato il prezzo 20 milioni e ne stanno discutendo con il Monza (a cui è stato promesso Sensi in prestito), disposto a mettere sul tavolo una cifra superiore rispetto a quella dell’Atalanta, ma comunque non ancora sufficiente. Pinamonti, però, non è convinto e sta spingendo per un club di maggiore prospettiva, come quello bergamasco appunto, ma anche il Torino o la Fiorentina.

Stand-by

Tutto fermo, invece, per Correa e/o Dzeko. Come ormai chiaro, senza la partenza di uno dei due (insieme a quella di Sanchez), non ci può essere spazio per Dybala. Con il clan della “Joya” non ci sono stati nuovi contatti: tutto rimandato al weekend o, più probabilmente, alla prossima settimana, ma l’attesa, in ogni caso, rischia di prolungarsi.

Doppio nodo

Dopo aver rinnovato il contratto a Cordaz, che sarà ancora il terzo portiere, l’Inter sta lavorando ad un accordo con la Salernitana per il trasferimento di Pirola in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Se per Radu la destinazione più probabile è quella della Cremonese (in prestito), dove potrebbe accasarsi pure Agoume, le posizioni più complicate da risolvere sembrano quelle di Dalbert e Lazaro, rispettivamente rientrati dai prestiti a Cagliari e Benfica.