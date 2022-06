Lukaku è già in Italia: vacanze in Sardegna aspettando il ritorno all'Inter

Vacanze al mare per l'attaccante

Dopo una stagione non proprio esaltante con la maglia del Chelsea, che lo ha scaricato per l'ennesima volta, Romelu Lukaku ha bisogno di ricaricare le pile per farsi trovare pronto in vista del grande ritorno all'Inter. Dopo aver appreso dell'accordo raggiunto tra nerazzurri e Blues, il belga ha deciso di partire per le vacanze, per godersi un po' di mare prima di buttarsi a capofitto nella seconda avventura in nerazzurro. E per mettere le cose in chiaro, se mai qualcuno dubitasse del suo ritorno, Lukaku ha scelto proprio l'Italia. L'attaccante, infatti, tramite i social ha condiviso dei video del mare cristallino della Costa Smeralda, in Sardegna, dove si trova da alcune ore prima di fare le valigie alla volta di Milano.

Lukaku-Inter, cresce l'attesa

Dopo le vacanze arriverà il tempo di pensare all'Inter, ma per Lukaku il pensiero sembra già essere fisso. Nelle ultime ore, dopo aver appreso del ritorno, il belga ha chiamato gli amici e i futuri compagni in nerazzurro, ha parlato con Inzaghi e si è detto pronto per riabbracciare Milano. Nonostante la contestazione, di certo anche gran parte della tifoseria non vede l'ora di ritrovare Big Rom in nerazzurro. Il grande ritorno è atteso già nella prossima settimana, poi il 6 luglio ci sarà il via alla preparazione anche se, come si è visto sui social, Lukaku non ha mai smesso di allenarsi per farsi trovare preparato e in forma.