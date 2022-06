Inter, Calhanoglu esalta i tifosi via social: "Home"

Dopo gli impegni con la nazionale turca, che veleggia spedita verso il ritorno in Lega B della Nations League, Hakan Calhanoglu si sta godendo un periodo di vacanza quanto mai provvidenziale al termine di un’annata particolarmente lunga e dispendiosa, la prima per l’ex fantasista del Milan con l’Inter.

Calhanoglu, dal Milan all'Inter senza rimpianti Il cambio di maglia da una squadra cittadina all’altra è stato assorbito in fretta da Calhanoglu, subito calatosi nel ruolo di trascinatore dell’Inter e di idolo della tifoseria, grazie anche a quel rigore trasformato nel derby d’andata e alle non infrequenti frecciate lanciate alla propria ex squadra, che hanno esaltato il popolo nerazzurro.

"San Siro nerazzurra è casa mia" Così, in attesa di tornare a lavorare in vista della prossima stagione, con il chiaro obiettivo di riscattare la delusione per lo scudetto sfumato in un’annata comunque impreziosita dalla conquista di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, Calhanoglu ha ribadito il proprio attaccamento alla causa interista attraverso un post su Instagram contenente una foto che lo ritrae salutare e ringraziare i tifosi al termine dell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria, con l’esauriente didascalia: “Home”’.