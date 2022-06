Inter, visite mediche e carica dei tifosi per Asllani: "Segna nel derby"

Giornata di visite mediche in casa Inter, con l'attenzione dei tifosi che non si è concentrata soltanto sul grande ritorno di Romelu Lukaku. Questa mattina, infatti, all'Humanitas è giunto anche Kristjan Asllani che si è sottoposto alle visite mediche di rito prima di firmare il proprio contratto con i nerazzurri.

La richiesta dei tifosi ad Asllani

Il centrocampista albanese, che arriva all'Inter dall'Empoli per 14 milioni di euro più due di bonus, questa mattina ha svolto le visite mediche e poi si è recato in Viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà al club meneghino. Presenti davanti la struttura anche diversi tifosi, che oltre ad accogliere Lukaku hanno dato parecchia attenzione anche all'ex Empoli. Asllani, l'anno scorso alla prima stagione in A, si è detto contento ed entusiasta della nuova avventura e, soprattutto, è stato accolto alla grande dai tifosi che lo hanno subito caricato di responsabilità. "Segna nel derby" gli ha detto uno dei presenti, col Nazionale albanese che ha sorriso e ha fatto il suo ingresso in struttura per iniziare le visite.

Asllani e quel gol all'Inter

I tifosi presenti all'Humanitas non hanno di certo dimenticato quel gol che Asllani segnò il 6 maggio scorso regalando il momentaneo 0-2 dell'Empoli a San Siro contro l'Inter. Dopo un grande stop a seguito del lancio lungo di Fiamozzi, l'albanese aveva infatti battuto Handanovic con un diagonale perfetto che ha rapito tutti quanti. "Che gol che ci hai fatto" ha ricordato un tifoso, mentre un altro ha sottolineato comunque che il risultato finale ha sorriso proprio ai nerazzurri.