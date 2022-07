Inter, la carica di Lautaro: "Un altro anno insieme!"

In attesa di riabbracciare il “gemello” Romelu Lukaku, Lautaro Martinez non perde occasione per blindarsi una volta di più all’Inter. L’attaccante argentino, al pari dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali a giugno, godrà di qualche giorno di vacanza in più e non si presenterà quindi al raduno del 6 luglio ad Appiano Gentile, ma è già prontissimo per vivere una nuova annata con addosso i colori nerazzurri.