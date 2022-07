Inter: bentornato alla coppia Lukaku – Lautaro, la LuLa

Lukaku e Lautaro si allenano, sudano e sorridono. Sono evidentemente felici di ritrovarsi. Lautaro, grazie al compagno di reparto, l'anno dello scudetto fu letale. Quest'anno, pur se orfano di Romelu, ha continuato a segnare, ma non è bastato per fare il bis del tricolore. In Premier League, intanto, Lukaku si perdeva, litigava, stava in panchina, dichiarava amore per l'Inter. Fino al felice epilogo, per lui, con il ritorno in maglia nerazzurra in prestito.

Sui social, come detto, l'Inter ha celebrato la ricostituita unione: “Sono tornati”. Che per gli avversari suona come una minaccia. E per i tifosi dell'Inter come una fortissima voglia di tornare allo stadio (gli abbonamenti sono andati esauriti). Resta da capire se Lukaku non sarà una minestra riscaldata, se non avrà perso in Inghilterra le caratteristiche che in Italia lo avevano praticamente reso immarcabile. L'intesa con Lautaro dovrebbe essere come andare in bicicletta: una volta che impari, non lo scordi più. Anche se in panchina c'è un altro condottiero, Inzaghi invece di Conte.