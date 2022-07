Intrigo Pinamonti: Atalanta bloccata, il Monza ci riprova e lui riflette

È stato confermato il nuovo tentativo del Monza per Andrea Pinamonti. Il club brianzolo ha riallacciato nei giorni scorsi i contatti con l'Inter, con cui c'è un ottimo rapporto e un canale sempre diretto sul calciomercato. Come raccontato l'ad Beppe Marotta sarebbe disposto a scendere a 15 milioni di euro per il cartellino del goleador classe '99 a patto, però, che venga inserita una recompra nell'affare. In questo modo la società nerazzurra non perderebbe il controllo sul giocatore e avrebbe la possibilità di rivenderlo in futuro, a cifre più alte. E l'Atalanta? I bergamaschi al momento sono frenati dalle cessioni, senza una partenza di Luis Muriel o Duvan Zapata non possono prendere un altro attaccante.