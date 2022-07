Inter: 10 gol all'Fc Milanese nell'allenamento congiunto, in gol Lukaku e Lautaro

L'Inter si è divertita oggi nella sgambata di Appiano Gentile contro l'Fc Milanese, squadra appena promossa in Eccellenza. I nerazzurri hanno vinto 10-0, in attesa del test decisamente più probante del 12 luglio contro il Lugano. In evidenza, subito, la LuLa, con Lukaku e Lautaro Martinez che sono andati in rete.