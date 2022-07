Numan: “Ronaldo? Un Fenomeno già a 17 anni”

Chi è un fenomeno da ragazzo, non sempre rispetta le promesse. Ma c'è anche chi trasforma quella 'f' in 'F' e diventa il Fenomeno per eccellenza, prendendosi il soprannome, gli applausi e la meraviglia di chi lo vede giocare. È il caso di Ronaldo, il brasiliano ex Inter, raccontato dall'ex giocatore olandese Arthur Numan ai microfoni di FourFourTwo.

Numan: “A 17 anni Ronaldo faceva numeri incredibili” A 17 anni, Ronaldo arrivò in Olanda, al Psv Eindhoven, iniziando la sua epopea europea che lo avrebbe portato ai massimi livelli: “Era chiaro che era una giocatore che aveva una classe speciale. Aveva un marcia in più quando stava già accelerando alla massima velocità. In una partita, ha dribblato circa quattro o cinque giocatori e sembrava stesse giocando contro dei manichini”.