Inter, Inzaghi aspetta Bremer: "C'è una trattativa importante"

Inter, Inzaghi: "I ragazzi si sono sacrificati, sono soddisfatto"

"Sono molto contento, abbiamo incontrato una squadra che è andata in ritiro il 16 giugno. Queste partite ci fanno crescere di condizione, abbiamo subito due gol ma la squadra è rimasta unita e ha rimontato. I ragazzi si sono sacrificati, ce la siamo giocata e avremmo potuto anche vincere", ha spiegato il mister piacentino.

Inter, Inzaghi chiama Bremer: "C'è una trattativa importante"

"In questo momento siamo in difficoltà con i difensori, D'Ambrosio ha fatto molto bene. Ho dei dirigenti bravissimi, dobbiamo colmare questa lacuna in difesa, c'è una trattativa importante in corso e da allenatore sto spingendo perché si possa risolvere al più presto", ha dichiarato Inzaghi. Il riferimento è a Gleison Bremer, il centrale brasiliano del Torino che è molto vicino al nerazzurro e dalla prossima settimana potrebbe rinforzare il reparto difensivo del Biscione.