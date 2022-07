Inter, Inzaghi: "Spero che lunedì si chiuda la trattativa per la difesa"

FERRARA - L'allenatore dell' Inter Simone Inzaghi ha commentato il pareggio per 2-2 contro il Monaco nella seconda amichevole della pre-stagione nerazzurra. Ai microfoni si Sportitalia il tecnico ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto, perché sono partite che ti fanno crescere. Ho chiesto dei sacrifici ai miei calciatori, da D'Ambrosio a Dimarco, in difesa siamo contati. Ma i ragazzi hanno risposto presente e sono molto contento".

Inzaghi sul mercato

Non poteva mancare una parentesi sul mercato dove Inzaghi esalta la dirigenza con la speranza che settimana possa arrivare il rinforzo in difesa (Bremer): "Ho dei dirigenti bravissimi, per la difesa c'è in corso una trattativa importante e io sto spingendo ogni giorno affinché si chiuda. Abbiamo affrontato una squadra che fra poco giocherà il preliminare di Champions League, abbiamo reagito allo svantaggio e potevamo anche vincere".

Le parole di Asllani

Il centrocampista Kristjan Asllani è stato il protagonista del match, suo il gol del 2-2 e già idolo della tifoseria nerazzurra. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia nel post-partita: " In dodici mesi, praticamente un anno e mezzo, sono passato dal non giocare in Primavera ad arrivare qui. Lavoro per dare sempre il massimo. Sono molto contento di allenarmi con loro tutti i giorni, posso solo imparare da gente così e cercare di fare il massimo possibile. Voglio imparare il più possibile dai miei compagni, cercherò di farlo il più in fretta possibile. Gli obiettivi personali? Io guardo di partita in partita, ma abbiamo un obiettivo di squadra che è quello di vincere lo Scudetto. Puntiamo a quello e cercheremo di prendercelo”.