Favola Asllani: l'Inter si gode il suo nuovo gioiello

MILANO - Kristjan Asllani si è preso l'Inter con la leggerezza e la spensieratezza di un ragazzo di vent'anni che sta vivendo una favola. Avete sentito cosa ha detto dopo il 2-2 contro il Monaco a Ferrara? «Un anno e mezzo fa non giocavo nella Primavera dell'Empoli e adesso sono qui. Ci sono arrivato grazie al lavoro di tutti i giorni e non intendo fermarmi: dai campioni con cui mi alleno, ho tanto da imparare». Parole apprezzate da Inzaghi che, nei primi giorni senza Brozovic alla Pinetina, si è dedicato a "insegnare" il suo calcio all'albanese. Con suggerimenti durante le esercitazioni tattiche (su dove ricevere la palla, su come impostare il corpo, sui tempi dello sviluppo dell'azione...), ma anche con incoraggiamenti durante le pause della seduta. Simone per certi versi si rivede in Asllani: entrambi sono arrivati giovanissimi in una grande (il tecnico, nel 1999, a 23 anni alla Lazio, Kristjan a 20 all'Inter) e con alle spalle una sola stagione in A (rispettivamente al Piacenza e all'Empoli). D'accordo, è successo in due epoche diverse, ma l'allenatore emiliano è l'uomo giusto per gestire l'ingresso nel calcio che conta dell'albanese, già convocato in nazionale dal ct Reja. Inzaghi conosceva le sue qualità avendolo sfidato in campionato (a San Siro, al ritorno, ha pure segnato rischiando di regalare in anticipo il tricolore al Milan...), ma lavorandoci ogni giorno, lui e il suo staff si sono accorti dei notevoli margini di miglioramento che ha sia in fase di impostazione sia di non possesso. E' innegabile però che, quando alla mezzora della sfida contro il Monaco lui ha cambiato marcia, l'Inter si è trasformata.