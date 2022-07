Radu ricorda l'errore a Bologna: “I giorni successivi i più brutti della mia vita”

Andrei Radu non dimentica: “I giorni dopo l'errore di Bologna sono stati i più brutti della mia vita”. Al Dall'Ara, anche per la papera del suo portiere, l' Inter si è giocata le chances di scudetto. Nell'unica gara in cui il romeno ha sostituito Samir Handanovic . Da allora, di mesi ne sono passati, ma per Radu quell'immagine è ancora ben presente e a Dazn spiega anche il perché.

Radu: “Ho pregiudicato il lavoro dei miei compagni a Bologna”

Dice Radu: “Il calcio è così: ti dà e ti toglie. Sono episodi che succedono, soprattutto a un portiere. Ho scelto io di fare questo mestiere, sia nei momenti brutti che in quelli belli bisogna stare sempre sul pezzo”. E Bologna è un incubo che torna: “L'ho vissuto in modo abbastanza pesante, mi dispiaceva per il lavoro fatto prima e per i miei compagni che avevano combattuto per ottenere il primo posto. Il dispiacere è stato tanto, però il lavoro del calciatore non è facile ma bisogna imparare dagli errori”.