Sanchez, frecciata all'Inter: "Io sempre professionale e vincente"

Prossimo alla rescissione con il club nerazzurro, Sanchez ha postato su Instagram nella tarda serata di martedì un post “riflessivo”, che assomiglia parecchio proprio a un bilancio, tanto dell’esperienza interista che in generale di una carriera comunque destinata a proseguire: "Sono sempre stato professionale e vincente nella mia carriera. Divertiti e fa’ ciò che ti rende felice, giocare a calcio” ha scritto Sanchez come didascalia di una foto che lo vede sorridente ed esultante insieme ai compagni di squadra della partitella in famiglia vinta al termine dell’allenamento di Appiano, tra i quali Onana, Gagliardini, Dzeko e Brozovic .

L'Olympique Marsiglia vuole Sanchez

Il bilancio attuale di Sanchez con l'Inter è di 109 presenze e 20 gol in tre anni, con tre titoli in bacheca. Il futuro prossimo dell'attaccante dovrebbe essere all’Olympique Marsiglia, forse non il top club che l’attaccante si sarebbe aspettato, ma comunque una squadra che sarà al via della prossima Champions League e in grado di proporre quel calcio offensivo che piace tanto ad Alexis.