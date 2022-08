Inter, Digitalbits sponsor a rischio: via dalle maglie Woman

No maglia delle donne

La conferma che una "riappacificazione" tra l'Inter e DigitalBits è lontana arriva dal fatto che, per il momento, la squadra femminile non avrà sulla maglia il marchio del gruppo Zytara. DigitalBits, lo ricordiamo, è già scomparso dai cartelloni pubblicitari presenti alla Pinetina, quando la squadra si allena, da quelli a Cesena in occasione della sfida contro il Lione e dai banner del sito Inter.it. DigitalBits è insolvente ovvero non ha saldato alcune rate dei pagamenti concordati. Nelle scorse settimane nel quartier generale di Porta Nuova avevano evitato gli allarmismi, ma adesso, pur trincerandosi dietro un rigido "no comment", hanno capito che la situazione è seria. È costante la ricerca di una soluzione per evitare una causa giudiziaria, ma è chiaro che se i bonifici sul conto corrente nerazzurro non saranno riattivati, è alto il rischio che prima o poi il marchio DigitalBits scompaia pure dalla maglia della prima squadra maschile. E a quel punto sarebbe ufficiale la ricerca di un nuovo main sponsor, per questa e per le prossime stagioni. Perlustrazioni informali, a dire la verità, sono già in corso, ma prima, in un modo o nell'altro, va risolta la situazione attuale che non impatterà sul bilancio 2021-22, ma sul prossimo. Dal 2022-23 al 2024-25 DigitalBits si era impegnata, nel settembre 2021, a pagare rispettivamente 23, 27 e 30 milioni più bonus a stagione. Per l'Inter, se evaporassero definitivamente, sarebbe un bel danno.