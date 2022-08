Inter, 8 reti alla Pergolettese: doppio Lautaro, a segno anche Lukaku e Dzeko

Pioggia di gol per l' Inter nell'allenamento congiunto ad Appiano Gentile contro la Pergolettese , formazione iscritta al campionato di Serie C. Contro i gialloblù cremaschi finisce 8-0.

Primo tempo a senso unico e conclusosi sul parziale di 6-0. Tre reti già nei primi dieci minuti di gioco con Lautaro Martinez al secondo (l'argentino si è ripetuto anche al 23', dopo un'autorete avversaria, per l'unica doppietta del match), poi Danilo D'Ambrosio ed Edin Dzeko . Al 36', quindi, l'acuto di Roberto Gagliardini . Nella ripresa, a segno anche Hakan Çalhano?lu e Romelu Lukaku .

Inter, Villarreal ultimo test. Poi esordio col Lecce

Ultimo test-match dei nerazzurri previsto sabato 6 agosto alle 20,30 allo stadio "Adriatico-Cornacchia" di Pescara contro il Villarreal, decisamente più probante e che proietterà la squadra di Simone Inzaghi all'esordio in campionato, in programma sabato 13 agosto alle 20,45 contro il Lecce al "Via del Mare".