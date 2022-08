"Skriniar si allontana, ma il Psg resta in agguato"

Il Paris Saint Germain aveva fissato Milan Skriniar come obiettivo prioritario per rafforzare la difesa dei campioni di Francia, ma il difensore slovacco sembra allontanarsi dalla società transalpina, bloccata per motivi finanziari secondo L'Equipe. Per il quotidiano francese, il ds Campos non ha però ancora rinunciato del tutto all'idea di prelevare l'esperto centrale dall'Inter.