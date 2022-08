Inter, Lukaku carico per l'esordio in Serie A: "Loading..."

Sono dunque gli ultimi giorni per le squadre per migliorare la propria condizione fisica e mentale. Romelu Lukaku è certamente uno dei giocatori più attesi di tutto il campionato, e oggi ha pubblicato una storia su Instagram che mostra tutta la propria voglia di iniziare.

Lukaku si allena in palestra: "Loading"

Big Rom ha disputato un ottimo pre campionato con l'Inter, mostrando che il feeling con Lautaro Martinez è rimasto lo stesso rispetto a due anni fa.

Il belga vuole farsi trovare in forma fin da subito, come dimostra una storia appena pubblicata sulla sua pagina Instagram. Nella storia si può vedere solamente la palestra dove l'Inter si allena, con la scritta "Loading....", segno che Lukaku si sta caricando al massimo in vista dell'esordio stagionale in Serie A.

Questo sarà il secondo esordio di Lukaku contro il Lecce

A volte il destino regala coincidenze davvero incredibili. Infatti, il gigante belga esordirà in Serie A contro il Lecce per la seconda volta nella sua carriera in nerazzurro.

Anche nella sua prima avventura in Italia, nella stagione 2019/2020, Big Rom giocò la prima di campionato proprio contro il Lecce, in quell'occasione però a San Siro.

In quella partita riuscì anche a segnare la terza rete del 4-0 con il quale la squadra dell'allora tecnico Antonio Conte vinse la gara.