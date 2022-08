Inter, riecco Lukaku: “Preferisco lo scudetto al titolo di capocannoniere”

Riecco Romelu Lukaku. In tutti i sensi. Rieccolo all'Inter, a pochi giorni dal suo secondo esordio ufficiale in nerazzurro. Rieccolo parlare, visto che finora aveva rilasciato solo brevi dichiarazioni dopo l'ufficialità del suo ritorno in Italia dal Chelsea. Dazn lo ha intervistato a manderà in onda mercoledì la chiacchierata integrale. Intanto, dalle anticipazioni, si capisce come Big Rom sia tornato per fare quello che aveva già fatto prima di prendere armi e bagagli ed emigrare in Inghilterra: vincere.

Lukaku: “Gli attaccanti in Serie A sono tutti forti” Il Lukaku-pensiero si riassume in due concetti chiave: evviva la collettività, il gruppo. Che deve assolutamente prevalere sui premi e le lusinghe personali. Tradotto: meglio festeggiare in primavera il tricolore che il titolo di miglior marcatore della Serie A, troppe volte finito a chi poi non si è fregiato dello scudetto.